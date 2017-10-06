Türk öğrenciler Harvard’dan ders alıyor

Okul Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin proje okullardan olduğunu hatırlatarak fen, sosyal bilimler ve dil alanlarında birçok proje ürettiklerini söyledi. Bu projeler kapsamında öğrencilere Harvard Üniversitesinden online ders aldırdıklarını belirten Aşan, bu dersin öğrencilerin dil öğrenimine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Dersin öğrenciler için farklı kazanımları olacağını ifade eden Asan, şunları kaydetti: “Bu ders öğrencilerimize öncelikle İngilizcelerinin mükemmel seviyeye ulaşmasına yardımcı olacak. İlk alacakları ders bilgisayar bilimine giriş dersi. Bu dersle öğrencilerimiz kodlamayı öğrenecek. Kredili bir ders ve şu an lisede okuyan öğrencilerimiz Harvard’da okudukları zaman bu derslerden muaf olacaklar. Okullarımızda akıllı tahtalar ve öğrencilerimize dağıtılan tabletler var. Bunlar etkin kullanıldığında mesafelerin kısaldığını, imkansız olanların mümkün olduğunu da görmüş olacaklar.”