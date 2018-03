Türk öğrencilerden Malta’ya yoğun ilgi

Peki yabancı öğrenciler Malta’ya neden yoğun ilgi göstermektedir? Educaİstanbul Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Nilüfer Kalafat anlatıyor.

1. Malta’da hem tatil hem de eğitim bir arada yapılabilir. Zira göz alabildiğince uzanan uzun sahilleri ile hem dil eğitimi hem de yaz tatili yapmak isteyen öğrenciler için tercih nedenidir.

2. Malta’nın zengin bir tarihi vardır. Dil eğitimi için Malta’yı tercih eden öğrenciler yüzyıllardır pek çok medeniyetin egemenliği altında bulunan bu ülkedeki kültürel zenginlikleri görebilme fırsatı bulurlar.

3. Küçük bir ada olması nedeni ile kolay ve uygun fiyatlı bir yaşam sunması öğrencilerin Malta’yı tercih etmesinde önemli bir etkendir.

4. Malta’da Ulaşım oldukça kolay ve ucuzdur, hemen her yer birbirine yakındır.

5. Malta Avrupa Birliği üyesidir. Schengen vize uygulaması ile Avrupa’daki Avrupa Birliğine üye ülkelere kolayca geçiş imkanı sunar.

6. Malta’daki dil okullarının ücretleri diğer ülkelere göre daha uygun ve ekonomiktir.

7. Dünyanın birçok ülkesinden öğrenci dil öğrenmek için Malta’ya gelir. Bu yüzden Malta’da bir çok farklı ülkeden insanlarla ve kültürlerle kaynaşma fırsatı bulursunuz.

8. Malta’da 30’un üzerinde dil okulu bulunmaktadır. Her yıl 25.000’den fazla öğrenci dil eğitimi için Malta’yı tercih etmektedir.