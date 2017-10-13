Türk yapımı 'Kolay anahtar' hızla yayılıyor

Dört anahtarı birden bünyesinde barındırabilen ‘Slot’, sadece ev anahtarları için tasarlandı. Anahtar şıngırtısına son vermesi, ceplerin ve çantaların delinmesini önlemesi hem de şık tasarımı ile müşterilerin ilgisini çeken ‘Slot’ anahtarlar, 25 liradan satılıyor. Ürünün, Türk tasarımı olması ise vatandaşları şaşırtan bir diğer konu olarak ön plana çıkıyor.

Eskişehir’de 25 yıldır çilingir olarak görev yapan Soner Altın, ‘Slot’ anahtarların 10 yıldan beri piyasada olduğunu, ancak yeni yeni keşfedilmeye başlandığını kaydetti. Ürünü, ‘Geleceğin anahtarı’ olarak tanımlayan Altın, “Öncelikle bu Türk tasarımıdır. 'Çin malı mı?' diye merak edenler oluyor. Türk tasarımı. Anahtarı kullanması daha kolay, daha rahat. Taşıması da kolay. Bayların cebini, bayanların da çantasını delmiyor. Bu nedenle kullanışlı bir anahtar. Üzerinde renkli boncukları var bu nedenle anahtarları ayırt edebiliyorsunuz. Bir anahtarlığa 4 anahtar sığdırabiliyor. Sadece ev anahtarları için tasarlanmış bir ürün. Kısa süre içinde daha sık bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“1 müşteriye yapıyoruz 3 müşteri daha geliyor”

Ürünün kulaktan kulağa yayıldığını ve kısa sürede vatandaşların ilgi odağı olduğunu vurgulayan Soner Altın, “Bunun Türk tasarımı olduğunu duyunca şaşırıyorlar. “Anahtarın yaptığı görevi yapıyor mu?” diye sorular oluyor. Evet, gayet güzel yapıyor. Bunları az sayıda çilingirde bulmak mümkün. Çok yaygın değil. Biz bir müşterimize yaptığımız zaman, bir müşterinin 3 müşteri daha getirdiğini gördük. Halktan hep olumlu geri dönüşler aldık. Yaptıran herkes memnun kaldı. 'Eşime de yaptırayım, çocuğuma da yaptırayım' diye hep geri dönüşler oldu” ifadelerini kullandı.

“Ben de kullanıyorum”

‘Slot’ anahtarlar ile tanışan insanların, estetik olarak da ürünü çok beğendiğini belirten Soner Altın, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

“İnsanlar, 'Bu daha güzel, daha kullanışlı' şeklinde yorumlarda bulunuyor. Herkesin merak ettiği, aradığı bir anahtarlık. Aslında 10 yılı aşkın süredir vardır ancak çok yaygın değildi. Biz müşterilerimize elimizden geleni yapıyoruz. Normal anahtar yaptırmaya gelenlere bunları tavsiye ediyoruz. Ben kendim de kullanıyorum.”