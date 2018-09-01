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Türkiye'de bu yaz 184 kişi boğuldu

Ülke genelinde 1 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde 55 ilde, 85'i çocuk 184 kişi suda boğuldu. Türkiye'de, yaz mevsiminde sıcaklardan bunalıp serinlemek için girdikleri deniz, göl, nehir ve havuzlarda, 92 günde 85'i çocuk 184 kişi boğuldu.

  • AA
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AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, deniz, havuz, göl, gölet, ırmak ve baraj ile su kanallarında alınan önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen, bu yaz mevsiminde de üzücü boğulma vakaları yaşandı.

Yurt genelinde 1 Haziran-31 Ağustos 2018 tarihlerinde, 55 ilde 85'i çocuk 184 kişi boğuldu.

Denizlerde 74 kişi boğuldu

En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde 24'ü çocuk, 5'i Rusya, 5'i Suriye, 1'i Almanya, 1'i Özbekistan ve 1'i Bulgaristan uyruklu olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti.

Göletlerde 6 Suriyeli, 2 Afganistanlı, 1 Doğu Türkistanlı ve 1 İranlı olmak üzere 31'i çocuk 63 kişi, derelerde 2'si Suriyeli 20'si çocuk 28 kişi, sulama kanallarında 5'i çocuk 8 kişi, havuzlarda 5'i çocuk, 1'i Brezilyalı, 1'i Azerbaycanlı 8 kişi ve şelalede ise 3 kişi yaşamını yitirdi.

En fazla boğulma vakası Antalya'da görüldü

Boğulma vakalarının en fazla yaşandığı il, 5'i Rus, 1'i Alman ve 1'i Azerbaycanlı olmak üzere 15 kişinin hayatını kaybettiği Antalya oldu.

Antalya'yı, 1'i Suriyeli, 12 kişinin öldüğü Şanlıurfa takip etti.

Kurban Bayramı tatilinde 30 kişi boğuldu

Ülke genelinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince de 19 ilde 4'ü Suriyeli, 10'u çocuk olmak üzere 30 kişi deniz, gölet, baraj, nehir, dere ve havuzda boğuldu.

Tatilde de boğulma vakaları 16 kişiyle en fazla denizlerde yaşandı.

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