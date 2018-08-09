Türkiye’den Rusya’ya turizm çıkarması  

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek. Türkiye’nin Rusya pazarındaki tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan Türkiye Festivali için Türk turizmciler Moskova’ya akın edecek.

TAM 3 GÜN SÜRECEK

Üç gün boyunca değişik aktivitelerle Rus halkı ile buluşacak olan Türkiye, Rusya pazarındaki payını korumak ve bu payı daha da yukarıya taşımak için yoğun bir mesai harcayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye Festivali’ne katılarak turizmcileri Moskova’da yalnız bırakmayacak. Ayrıca Türkiye Festivali’nin açılış programına Rus parlamenterler de katılacak. Diğer yandan Rusya Otelciler ve Restorancılar Derneği yöneticileri de açılış programında yer alacak. Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerine katkı sağlamak, Türk kültürünün Rusya Federasyonu’ndaki tanıtımına destek olmak, Türkiye’deki turistik destinasyonları tanıtmak, Türkiye’nin ticari ürünlerinin tanıtımına katkıda bulunmak ve Türk misafirperverliğinden örnekler sunmayı amaçlayan Türkiye Festivali, bu sene ziyaretçi rekoru kırmayı hedefliyor. Geçen sene 153 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye Festivali’ne bu sene daha fazla ziyaretçi bekleniyor.