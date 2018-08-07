Türkiye’nin gururu oldu
İzmirli 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı, İtalya’da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikinciliği elde etti.
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi olan Tuncalı’nın piyanoya 3 yıl önce başladığı ve kısa sürede başarılara imza attığı belirtildi. Tuncalı’nın son olarak İtalya’da düzenlenen 4. Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda 11-13 yaş kategorisinde ikinciliği elde ettiği bildirilen açıklamada, aynı zamanda Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi’nde de müzik eğitimi alan genç yeteneğin dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ile atölye çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Tuncalı “Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup ‘İstikbal Göklerdedir’ ilkesi ile ülkemi temsil etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.
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