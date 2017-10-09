Türkiye'nin 'Heidi'sinin hayali veteriner olmak

Yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'in hayali veteriner hekim olmak.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta eğitim görüyor.

Hamdu Sena Bilgin, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla herkese örnek olmasının ardından birçok kişi tarafından "Rizeli Heidi" olarak çağrıldığını, bunun ise çok hoşuna gittiğini söyledi.

"En büyük hayalim veterinerlik" diyen Bilgin, ileride de siyasete atılıp Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmak istediğini ifade etti.

Bilgin, hayvanlar hasta olunca çok üzüldüğünü, onları iyileştirmek istediğini dile getirerek, iyileştiklerini görünce çok mutlu olduğunu belirtti.

"Hayvanlarla uğraşınca yorulduğumu anlamıyorum"

Hayvanların yanında olmak ve onlara bakmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Hamdu Sena, "Her şeyi kendi isteğimle yapıyorum. Hayvanları beklerken daha rahat ders çalıştığımı düşünüyorum. Hayvanlarla uğraşınca yorulduğumu anlamıyorum." diye konuştu.

Bilgin, okumak istediğini söyleyerek, "Okutulmayan kız çocuklarının haberlerini televizyonda izleyince çok üzülüyorum. Annem az okuyabildi. İlkokulu okuyabildi. Okuyacağım, annem için okuyacağım. Veteriner olacağım." dedi.

Hamdu Sena, her ineğin ayrı ismi olduğunu, her birini ayrı ayrı çağırdıklarını da sözlerine ekledi.

"Dersleri iyi ama daha iyi olacak inşallah"

Anne Havva Bilgin ise kendisinin sadece köyde ilkokulu okuyabildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben de kızım gibi yedi yaşından itibaren hayvanlarla ilgileniyorum. Ben de hayvanları çok seviyorum. Ben kızımın okumasını çok istiyorum. Allah izin verirse veteriner olacak. Türkiye kızımı çok sevdi. Ben ise çok farklı seviyorum. İyi ki Allah bana nasip etti. Sadece inek, keçi ve köpek değil. Kedileri var. Köyde kaldığı zaman onlarla ilgileniyor. Dersleri iyi ama daha iyi olacak inşallah. Çok gayret gösteriyor. Hafta sonları benimle birlikte geliyor. Burada da derslerine gayret gösteriyor."