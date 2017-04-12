Türkiye'nin ilk ve tek yavru cüce su aygırı 'Mela' dünyaya geldi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki Türkiye'nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi doğum yaparak Mela isminde bir yavru cüce su aygırı dünyaya getirdi. 22 Şubat’ta dünyaya gelen minik yavru 6 kilo olarak doğdu ve iki haftalık sürede 24 kiloya ulaştı. Geçtiğimiz aylarda ultrason görüntüleri ortaya çıkan yavrunun doğum anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Minik yavrunun doğduktan sonra ki görüntüleri ise görülmeye değer. 3 bin 600'ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olma özelliğine sahip olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su aygırı hayvanat bahçesinin yeni maskotu oldu.

“Anne ve yavru ilk 6 ay içeride yaşayacak”

Darıca Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Türkiye’nin ilk ve tek cüce su aygırlarından bir yavru elde ettik. Bu da dolayısıyla tek yavru oluyor. Yavrunun anne ve babası olan Rübe ve Malya Almanya’dan ayrı ayrı zamanlarda geldiler. Burada eş oldular. 22 Şubat’ta Mela adında bir yavru dünyaya getirdiler. Bu aygırlar dünyanın en çok azalan canlılarından. Nesli tükenme tehlikesi altında. Mela ilk dünyaya geldiğinde 6 kiloydu şimdi 24 kiloya ulaştı. Daha çok anne ile havuzda zaman geçirmeyi seviyor. Biz havuz derinliğini 40 santimetre civarı oluşturuyoruz çünkü yavru yeni yeni adapte oluyor. Baba ve diğer eş bahçede dışarıda yaşıyor. Anne ve yavru ise ilk 6 ay içeride bu gruptan ayrı yaşayacak. 6 ay bittikten sonra bir araya gelecekler. Tanışacaklar, onlarda bahçeye çıkacak, ziyaretçiler görecek. Mutlu ve sağlıklı bir yavrumuz var” dedi.

“Riberya’da su aygırına Mela dedikleri için Mela ismini verdik”

İsmini neden Mela koyduklarını açıklayan Aydın, “İsmini Mela koyduk. Bu canlılar Riberya’ya ait ve o bölgede su aygırına Mela deniliyor. Bizde bunu değerlendirerek ismini Mela olarak belirledik. Şuan meyve, sebze ve anneden besleniyor. Meyve sebze yerken de hoş görüntüleri var. Sevimli yavrumuz ziyaretçilerini bekliyor” şeklinde konuştu.

“Nesli tükenmekte olan bu canlının ülkemizde doğması büyük mutluluk”

Cüce Su Aygırlarının doğada bin taneden az olduğunu belirten Aydın, “Çeşitli rakamlar var ama bilimsel bir rakam veremeyiz. Ama doğal yaşamda bin taneden az kaldı diyebiliriz. Hayvanat Bahçelerinin gurbette koruma çalışmaları sayesinde bu canlıların sayısı gittikçe artıyor. Bu da Darıca böyle bir durumun yaşanması, ülkemize nasip olması bizim için ayrı bir mutluluk. Bu canlı yeni yavrular dünyaya getirecek. Sayı hayvanat bahçelerinde çoğalacak. Çoğalan canlılar da doğal yaşamda azalan canlıların yerini alabilecek” ifadelerini kullandı.

Hayvanat Bahçesinin yeni maskotu Mela, ziyaretçileri bekliyor.