Türkiye’nin kolezyumu güneşi görecek 

Bergama Kazı Başkanı Prof. Dr. Felix Pirson “Roma İmparatorluğu, Pergamon krallığının eserlerinin aynen korunduğu şehre çok büyük önem veriyor. Başkenti Roma’nın bir benzerini Bergama’ya yapmaya hedefleyen imparatorluk, kentin mimarisini de buna göre düzenliyor. Bu konudaki en belirleyici özelliklerden biri de İtalya’daki Kolezyum’un adeta ikizi olan Pergamon Amfi Tiyatro. İki Kolezyum’un ortak özelliği ise deniz savaşı etkinliklerinin gerçekleştirilmiş olması.” dedi.