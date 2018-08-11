Türkiye’ye karşı aynı oyun sergileniyor!

Payitaht Abdülhamid dizisinde ‘Tahsin Paşa’ karakterini canlandıran oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu “Osmanlı’nın üzerinde oynanan oyunlar, şimdi Türkiye üzerinde oynanıyor. Dün Osmanlı’yı parçalayanlar, bugün Anadolu’yu parçalamak istiyorlar ama Türkiye, eski Türkiye değil.” dedi. Yenişehirlioğlu, Türkiye Diyanet Vakfının ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş 2018 Vekaletle Kurban Kesim Programı’nın gönüllüsü ve vakfın Afrika sorumlusu olarak Tanzanya’ya gideceğini söyledi. Bu organizasyona katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, Kurban Bayramı’nı Afrika’daki kardeşleriyle geçireceğini, onlarla paylaşmanın güzelliğini yaşayacağını ve gönül köprüleri kurulacağını ifade etti.

ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM

Türkiye’den çok daha güçlü ülkelerin dünyadaki acımasızlığa, mazlumlara kayıtsız kaldığını ve bu durumu görmezden geldiğini anlatan Yenişehirlioğlu “Dünyanın dört bir köşesinde herhangi bir gözyaşı, yardım ihtiyacı olan mazlumun talebi varsa, orada Türkiye’yi, vakıflarını, serbest teşekkülleri görüyoruz. Bu sebeple ülkemle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

TÜRK MİLLETİ CESARETİ 15 TEMMUZ’DA GÖSTERDİ

Yenişehirlioğlu, Sultan 2’nci Abdülhamid Han dönemi ile Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu dönemin birbirine benzediğine işaret ederek, şunları kaydetti: “Abdülhamid Han dönemiyle şu anki dönem, sanki üzerine şablon koymuşsunuz gibi birbirine çok benziyor. Şahıslar, dönemler değişmiş ama düşmanlıklar, felsefeler ve o çıkar ilişkileri her daim devam etmiş. Daha önce Osmanlı’nın üzerinde oynanan oyunlar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti üzerinde oynanıyor. Dün Osmanlı’yı parçalayanlar, bugün Anadolu’yu parçalamak istiyorlar ama Türkiye, eski Türkiye değil. Türk insanı ne kadar cesur olduğunu gösterdi. Birlikteliğine, canına, milli beraberliğine ve vatanın bölünmezliğine olan hassasiyetini 15 Temmuz’da gösterdi.”