Tuvalet görevlisini 3 kadın tekme tokat dövdü

Olay, Bostancı'da 2 Eylül tarihinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 kadın, görevli kadından turnikeye 1 lira atmadan, ücretsiz geçerek tuvalete girmek istedi. F.G.'nin itiraz etmesi üzerine kadınlardan biri görevliye küfür ederek üzerine saldırdı. Daha sonra 3 kadın, görevlinin üzerine gelerek darp etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, 3 kadının turnikenin yanına geldiği ve içeri ücretsiz girmek için bir süre görevliyle konuştukları görülüyor. Kısa bir süre sonra para bozdurup gelen kadınlardan birinin içeri girdiği ancak tartışmanın hala devam ettiği görülüyor. Kadınlardan birinin görevlinin üzerine saldırdığı, bunun üzerine diğer kadınların da görevliyi sıkıştırarak darp ettikleri görülüyor. Çevredeki diğer vatandaşların ise müdahalede bulunmaması dikkat çekiyor. İHA