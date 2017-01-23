TV 8 canlı yayın ile Survivor izle (24 Ocak Salı Survivor)

24 Ocak Salı TV 8 canlı yayın akışında Survivor yeni bölüm bulunuyor. TV 8 canlı yayın ile Survivor izle. Survivor yeni bölümde büyük bir heyecanın yaşanması bekleniyor. Dün akşam yayınlanan Survivor’da kıran kırana bir mücadele ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununu yine Ünlüler Takımı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Gönüllüler Takımından Ogeday kazandı.



Survivor 2017’nin ilk eleme bölümü için geri sayım başladı. 22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi bu akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.

SURVİVOR’DA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Survivor’da bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. İki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllülerden bir kişi ilk haftadan adaya veda edecek.

SURVİVOR’DA ÖNCEKİ GECE

Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazanırken, ikinci turda 5-2'lik bir üstünlük sağlayan Gönüllüler Takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. Beraberlik nedeniyle Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nın en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu Ünlüler Takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu.



ACUN’UN YENİ SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürpriz ise dün gecenin bir diğer değişikliydi. Acun Ilıcalı adaya gelmek için 4 yeni adayın olduğunu söyledi ve bu adayları tanıttı. Yapılacak eleme sonrası adaylardan üçü yarışmaya katılma hakkı kazanacak. Bunu da seyirci oyları belirleyecek.