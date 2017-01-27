TV 8 canlı yayın Survivor 2017 izle (27 Ocak Cuma)
Survivor’da yeni bir hafta başlıyor. TV 8 canlı yayın merakla bekleniyor. TV 8 canlı yayın Survivor 2017 izle. Survivor’da ilk haftaki mücadelenin sert geçmesinin ardından Survivor’un yeni haftası 27 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak bölümlerle başlıyor. İşte, Survivor’da bu hafta.
Survivor’da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. 27 Ocak TV 8 canlı yayın Survivor 2017 izle. Survivor’da yeni hafta başlıyor. 27 Ocak Cuma akşamı başlayacak Survivor’ın yeni haftasında neler yaşanacak? Geçen hafta adaya gönüllüler takımından Fulya veda etmişti. Özellikle Gönülüllerden Fulya'nın ilk elenen olması moral bozukluğuna neden olurken adada keskin kutuplaşmalara neden oldu. Yeni bölümde Erdi'nin isyanı ise adaya damga vuracak. İkinci haftası itibariyle beş gün yayınlanacak olan yarışmanın yeni haftası cuma akşamı ödül oyunuyla başlayacak. Ödülü kazanıp moralini tazelemek isteyen takımlar kıyasıya yarışacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacak. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan yarışma cumadan salıya her akşam saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.
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SURVIVOR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
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