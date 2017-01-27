TV 8 canlı yayın Survivor 2017 izle (28 Ocak Cumartesi)

Survivor’da kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. 28 Ocak TV 8 canlı yayın Survivor 2017 izle. Survivor’da yeni hafta başladı. Cuma akşamı başlayan Survivor’ın yeni haftasında neler yaşanacak? Geçen hafta adaya gönüllüler takımından Fulya veda etmişti. Özellikle Gönülüllerden Fulya'nın ilk elenen olması moral bozukluğuna neden olurken adada keskin kutuplaşmalara neden oldu. İkinci haftası itibariyle beş gün yayınlanacak olan yarışmanın yeni haftası cuma akşamı ödül oyunuyla başladı. Ödülü Gönüllüler Takımı kazandı. 28 Ocak Cumartesi akşamı ise 2. haftanın ilk eleme oyunu heyecanı yaşanacak. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan yarışma cumadan salıya her akşam saat 20.00'de TV8'de ekrana gelecek.

SURVIVOR İLK ELEMEDE NELER YAŞANDI?

Survivor'da bu yıl yapılan yeni düzenlemeyle iki gün üst üste eleme oyunu oynandı. 2 oyunu da kazanan Ünlüler Takımı haftayı rahat kapattı. Gönüllüler Takımı ise 4 yarışmacısını eleme potasına koymanın moral bozukluğuyla elemelere girdi. Erdi, Fulya, Berna ve Eser'in yer aldığı SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Fulya Şahin oldu. Adaya ilk veda eden isim olan Fulya adadan ayrılırken takım arkadaşlarına ateş püskürdü ve onlara "Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

SURVIVOR'A YENİ İSİMLER

Survivor'ın geçen haftasında eleme bölümünde başka bir heyecan daha vardı. Bu yıl kadroda daha fazla ismin yer alacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 4 yeni isimden 3’ünü belirlemek için SMS oylaması düzenledi. SMS oylamasının sonuçları eleme bölümünde netleşti. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, SMS oylamasına katıldı. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.