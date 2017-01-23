TV 8 canlı yayın Survivor izle (23 Ocak Pazartesi Survivor)

23 Ocak Pazartesi TV 8 canlı yayın akışında Survivor yeni bölüm bulunuyor. TV 8 canlı yayın ile Survivor izle. Survivor yeni bölümde büyük bir heyecanın yaşanması bekleniyor. Dün akşam yayınlanan Survivor’da kıran kırana bir mücadele ekranlara geldi. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler Takımı kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Volkan kazandı. Volkan bir kişiyi eleme için aday gösterme hakkı kazandı. Survivor eleme adayları da belli oldu.

SURVİVOR’DA BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Survivor’da bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Bu oyunu kaybeden takımdan iki aday daha çıkacak ve yarın Survivor’un ilk vedası yaşanacak. Dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Kıran kırana bir mücadele bizleri bekleyecek. Oyunun limitleri zorlaması bekleniyor. Furkan Kızılay’ın da bir anda bağırarak denize koşması büyük meraka neden oldu. Erdi ise adayı karıştırmaya devam ediyor.

SURVİVOR’DA DÜN GECE

Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununun ilk turunu 5-3'lük skorla Ünlüler Takımı kazanırken, ikinci turda 5-2'lik bir üstünlük sağlayan Gönüllüler Takımı skora 1-1 eşitlik getirdi. Beraberlik nedeniyle Ünlüler ve Gönüllüler Takımı'nın en iyileri 3. oyun için parkura çıktı ve 3. oyunu Ünlüler Takımı kazandı ve dokunulmazlık sembolünün de sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor’da eleme için en çok ismi yazılan kişi ise Erdi oldu. Tavırları ve davranışlarıyla ilk günden adından söz ettiren Erdi bu duruma pek şaşırmadı. Erdi’nin elenip elenmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Volkan’ın aday gösterdiği bir diğer isim ise Fulya oldu. Bireysel dokunulmazlığı alan Volkan ise diğer eleme adayı için Fulya'yı söyledi. Volkan ve Fulya arasında ise tartışma yaşandı. Fulya, "Asla hak yemedim, yemem" dedi.

ACUN’UN YENİ SÜRPRİZİ

Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürpriz ise dün gecenin bir diğer değişikliydi. Acun Ilıcalı adaya gelmek için 4 yeni adayın olduğunu söyledi ve bu adayları tanıttı. Yapılacak eleme sonrası adaylardan üçü yarışmaya katılma hakkı kazanacak. Bunu da seyirci oyları belirleyecek.