Uber nedir nasıl kullanılır? Uber hizmeti taksi ya da toplu taşımadan farkı nedir?

Uber nedir, nasıl kullanılır? Uber uygulaması ile gerçekleştirilen bu taşımacılık hizmetin normal taksi ya da toplu taşımadan farkı nedir? Uber neden tartışılıyor? Tüm bu olumlu yanlarına dair, Uber’in birçok ülkede sorunlara yol açtığı, davalarla baş ettiği ve kimi sektörleri huzursuz ettiği gibi bir gerçek de var. 2009 yılında San Francisco’dan ortaya çıkan Uber, kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Uygulamanın arkasında ise Google var ve Uber, Google Maps üzerinden çalışıyor. Tüm büyük akıllı telefon platformlarında da bulunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarından bulundukları noktaya göre özel taksiler çağırabiliyorlar. Sürücünün kim olduğunu görüp, aracın gelişini de takip edebiliyorlar. İşte Uber hakkında bilmeniz gereken her şey..



Devlet duruma el koyuyor! Bakanlıktan UBER açıklaması…

Taksici-UBER tartışması kızışırken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı. UBER’i “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari faaliyet” olarak niteleyen bakanlık yetkilileri, “Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip düzenleme gerekirse yapacağız” dedi.



UBER şirketi ile İstanbul'da taksiciler arasında yaşanan tartışmanın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mevzuatta, UBER uygulamasının yeri olmadığını belirten bakanlık yetkileri, “İlk kez böyle bir sorun ile karşılaşıyoruz. Bakanlığımız açısından baktığımızda ‘teşebbüs hürriyeti' var ancak hızlı şekilde konuyu gözden geçireceğiz ve bir düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi.



Taksiciler, dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de faaliyet gösteren şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını savunuyor. UBER ise hizmete sadece özel yazılımla aracılık ettiğini ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediğini belirtiyor.



‘TEŞEBBÜS HÜRRİYETİ’



UBER uygulamasını “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari bir faaliyet” olarak değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu. Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer ise, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul'da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın'. Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.



SADECE D2 BELGESİ VERİYORUZ'



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.

‘SARI TAKSİNİN UBER'E KAYITLI OLMASINA KARŞI DEĞİLİZ'



UBER'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5 bin sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL' olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. İşin ilginç kısmı ise, geriye kalan 2 bin UBER sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması. Konu ile ilgili Habertürk'e konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret'in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.



BİTAKSİ Mİ UBER Mİ?



Aynı sistem ülkemizde de ilk olarak BiTaksi ile gelmiş olsa da, Uber de şimdilik yalnızca İstanbul’da olmak kaydıyla hizmetine devam ediyor. Yine de Uber’i taksilerden ayıran önemli faktörler bulunuyor. Uber’in ücretleri, yine bir taksi gibi başlangıç ve bitiş noktaları ile yolculuk süresine ve araçların çeşitlerine göre değişiyor. Kullanıcı, daha yolculuğu başlamadan fiyatın ne olacağını görüyor. Yine uygulama üzerinden kredi kartıyla ödeme imkanı sunan Uber sayesinde kullanıcı yanında para taşıma zorunluluğundan da kurtuluyor.



Ek olarak, bir diğer Uber kullanıcısıyla aynı zamanda, aynı yolculuğu yapacak olduğunuzda, hem yolu hem de ücreti paylaşma imkanınız oluyor.



Uber, şu an için 53 ülkede hizmet veriyor. Türkiye’de belirttiğimiz gibi yalnızca İstanbul’da kullanılan Uber’in, tamamen kullanılabildiği şehirlerde 5 farklı seçeneği bulunuyor. Türkiye’de ise 3 seçenek kullanıcıya sunuluyor. Birinde normal taksiler %20 indirimle kullanılırken, diğer ikisi özel araçlar ve sürücülerle kullanılıyor. UberBLACK modelinde Mercedes E serisi, Fiat Fiorino ve Ford Tourneo araçlarından biriyle yolculuk yapma seçeneği sunulurken, UberXL modelinde Mercedes Vito ve Volkswagen Caravelle arasından seçim yapılabiliyor.









UBER NEDİR NASIL KULLANILIR?



Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor. Bundan sonra da gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve sadece beklemek kalıyor. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz. Uber uygulaması nedir, nasıl kullanılıyor?



Sürücü sizi aldığı zaman, gitmek istediğiniz nokta kendisine söyleniyor ve rota çizilip, tahmin edilen varış zamanı belirleniyor. Vardığınız zaman da ödeme uygulama üzerinden daha önce ayarladığınız ödeme yöntemi ile çekiliyor. Sürücüye verilecek bahşiş miktarı size bırakılıyor.



Yolculuğu başka biriyle paylaşmak istediğinizde, uygulama menüsünden Ücreti Paylaş seçeneğine geliyorsunuz. Size eşlik eden diğer kullanıcıları da sisteme eklediğinizde, yolculuk sonunda tüm kartlardan eşit miktarda para çekiliyor.



Uber’in ne kadar yenilikçi ve faydalı bir sistem olduğunu vurgulamamıza gerek bile yok. Farklı şehirlerde önemli toplantılara katılacağınız zaman, şık bir araçla, özel bir şoför ile dilediğiniz yere çoğu gereksiz iletişime girmeden varabiliyorsunuz. BiTaksi ile birlikte kullandığımız Uber’in pahalı olmasına rağmen gayet kaliteli bir hizmet sunduğunu söyleyebiliriz. Hizmetin ülkemizdeki diğer şehirlere de yayılmasını umuyoruz.







UBER NEDEN TARTIŞILIYOR?



Tüm bu olumlu yanlarına dair, Uber’in birçok ülkede sorunlara yol açtığı, davalarla baş ettiği ve kimi sektörleri huzursuz ettiği gibi bir gerçek de var. Peki Uber neden bu kadar tartışılıyor? Aslında bunun sebebi oldukça basit. Uber, İnternet’in daha önce dokunmadığı taksi ve özel araç kiralama sektörlerine adeta bir vurgun yaptı. Teknoloji çok sayıda sektörü kökünden değiştirirken, bu alanlara dokunmamıştı ancak Uber ile işler değişiyor. Nihayetinde mahallemizin taksi durağı, California’daki birkaç yazılımcının yaptığı bir uygulama yüzünden tehdit altında. 2014 yazında, Londra’daki taksi sürücüleri, Uber’e karşı çeşitli protesto gösterileri düzenlediler. Şikayetleri gayet açık ve anlaşılabilirdi.



Dünyanın birçok ülkesinde, taksi sürücüsü olmak için çok çeşitli sınavlardan geçmek gerekiyor. Türkiye’de de yeterlilik belgelerini aldıktan sonra taksi şoförü olunabiliyor. Londra’dan örnek vereceksek, orada taksi şoförü olmak isteyen bir kişi, ülkenin ünlü bilgi testine giriyor. Şehirdeki tüm sokaklara dair soruların sorulduğu bu testi geçmeden Londra’da taksi şoförlüğü yapmak mümkün değil. Ek olarak taksimetreler de çoğu zaman bağımsız bir şekilde kontrol ediliyor. Uber’de bunların hiçbiri bulunmuyor. Yine Uber, artık elimizden düşmeyen telefonlar üzerindençok kolay bir şekilde çağrılabildiği için, taksilerin avantajları da ortadan kalkıyor. Taksi şoförleri de doğal olarak durumdan rahatsız oluyorlar.



Çıktığı günden bu yana dünyanın dört bir yanındaki taksiciler ve hükümetler tarafından Uber çoğu kez eleştirildi. Kimi durumlarda Uber sürücülerinin kötü davrandığı, kullanıcılara saldırdığı gibi haberler çıktı. İspanya’da ve Portland’da yasaklanan Uber de şoförlerin de rahatsız olduğu durumlar var. New York ve San Francisco’da, çeşitli sürücüler de saldırı ihbarında bulundu. Yine de bu türden haberlerin rakipler ve çeşitli basın kuruluşları tarafından kasten çıkarıldığı da son dönemde sıkça konuşulan bir konu oldu. Nihayetinde Uber, Silikon Vadisi’nin şimdiye kadar gördüğü en değerli startup şirketlerden biri ve hızla dünyada 50’den fazla ülkeye yayılmış durumda. Ek olarak sunduğu hizmet de, tüketicinin faydasına olan kaliteli bir hizmet. Bu yüzden Uber’in arkasından işler çevrildiğini düşünmek de çok yanlış değil. Yine de kararı siz verecek, uygulamayı kullanıp kullanmayacağınızı siz belirleyeceksiniz.