Uber uygulaması nasıl indirilir Uber taksi nedir nasıl kullanılır



Türkiye’de de popüler hale gelen Uber taksi nedir? Uber taksi uygulaması nasıl kullanılır? Uber uygulaması nasıl indirilir? Taksiciler Uber uygulamasından nenden rahatsız? soruların yanıtları araştırılırken detayları bu haberimizde derledik. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanıcılar cep telefonu aracılığıyla hayatını kolaylaştıran bir çok uygulama kullanıyor. Uber uygulaması, Travis Kalanick ve Garrett Camp, 2008 senesinde karlı bir Paris akşamında taksi bulmakta sorun yaşadılar. Böylece basit bir fikir buldular; bir butona dokunun ve bir araç bulun. Telefona indirilen uygulama ile yolcular kendisine en yakın şoförü bulabiliyor. Uygulamada kişi bulunduğu konumu bildiriyor bu sayede şoför yolcunun bulunduğu yere gidiyor. Ayrıca kredi ve banka kartı ile ödeme yapmak da mümkün oluyor. Yolcular taksiye binmeden önce bulunduğu konum ile gideceği yeri uygulamaya girerek yaklaşık ne kadar ödeme yapması gerektiğini de öğrenebiliyor. Uber taksi uygulaması, teknolojinin hayatımıza yerleşmesiyle ortaya çıkan uygulamalardan biri. Uber taksi uygulaması temelde uygulama üzerinde kayıtlı en yakın araç ile yolcuyu eşleştirerek, hızlı ulaşımı baz alıyor. Ancak Türkiye’de uygulamayı sevenler kadar sevmeyenlerde çoğunlukta en son dün taksi şoförleri, Uber taksiyi üşteri gibi çağırıp şoförü darp etti. Uber şoförlerinin vergi vermediği gerekçesiyle emniyette Uber taksi şoförlerine ve yolcuları “korsan taşımacılık” suçlamasıyla para cezası kesiliyor. İşte Uber taksi uygulaması ile ilgili detayları haberimizde bulabilirler...



ABD menşeli Uber uygulaması ile ilgili tüm ayrıntı ve gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz. Nereye gidileceği ilk etapta sisteme yazıldığı için şoföre nereye gideceğinizi tarif etmekle uğraşmaya gerek kalmıyor. Araç arayanlar ile araç sahiplerini buluşturan sistem Uber, dünyada İstanbul ile birlikte 315 ülkede hizmet veriyor.Yaklaşık 1 yıldır İstanbul'da kullanılmakta olan Uber, önümüzdeki yaz Çeşme ve Bodrum'da özel tekne bulma ve çağırma seçenekleriyle hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu arada Taksiciler vergi ödemiyor dese de, firma ödediğini söylüyor.



UBER TAKSİ NEDİR?



Uber, San Francisco, Kaliforniya menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi. Uber mobil uygulaması geliştirir, pazarlar ve işletir. 28 Mayıs 2015 itibarıyla, bu hizmet dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde kullanılmaktadır. Uber’in başlamasından beri, “Uberification” olarak bilinegelen meyil ile diğer birçok şirket onun ticâri modeli benzerini veya daha iyisini yapmaya çalışmıştır.



Uber 2009’da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından “UberCab” olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarımıştır. 2011’de US$49 milyon girişim sermayesi toplamıştır. 2012 itibarıyla Uber uluslararasına genişlemiştir. 2014’te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2015’in sonuna kadar Uber’in $10 milyar gelir oluşturacağı tahmin edilmektedir.







Ehliyetsiz, toplum kaynaklı sürücülerin emniyetsiz ve kanun dışı iddialarına göre birçok devlet ve taksi şirketi Uber’i protesto etmiştir. Uber ar-ge çalışmaları sonucunda otonom araç ile yolcu taşımacılığına başlamıştır.



UBER TAKSİ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



Yolcular, Uber uygulamasını akıllı telefonlara indirerek, konum bilgilerini paylaşıyor. Sistem üzerinde kayıtlı araçlar içerisinde yolcuya en yakın araç gidip yolcuyu alıyor ve böylece hızlı ulaşım sağlanmış oluyor.