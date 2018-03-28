Uber'in sürücüsüz araçlarına 'fren' geliyor

Uber'in sürücüsüz aracının ölümlü bir kazaya neden olmasının ardından sürücüsüz araçlara ilişkin soru işaretleri artmaya devam ediyor.

Washington Post'un haberine göre hükümet yetkilileri ve teknoloji firmaları sürücüsüz araç konusuna hızlı geçiş konusunu yeniden değerlendirmeye aldı.

Uber'in ölümlü kazasından belli bir süre sonra sürücüsüz araç testlerine ilişkin engelleme haberleri de gelmeye başladı. ABD Arizona Eyaleti Valisi Doug Ducey, Uber'in sürücüsüz araç testlerini yasakladı. Vali, Uber'in sürücüsüz aracıyla yapılan kazayı gösteren polis videosundan büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yasak sadece Uber araçlarıyla sınırlı olacak. Arizona Valisi Ducey, daha önce yaptığı açıklamalarda Uber'in kendi bölgesinde sürücüsüz araç testleri gerçekleştirmesini memnuniyetle karşılamıştı.

Bunun yanında Uber California'da kendi sürücüsüz araçlarının testlerine devam etmeme kararı aldı. Uber'in bu bölgede sürücüsüz araçların testi için gerekli olan izinleri 31 Mart'ta sona erecek. Eyaletin Motorlu Araçlar İdaresi'ne gönderilen mektuba göre şirket bu iznini yenilemeyi planlamıyor.

(BusinessHT)