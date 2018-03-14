Adana'da yakalanan zanlının uçakla şehir şehir hırsızlık yapmaya gittiği ortaya çıktı

Adana'da hırsızlık suçundan 100'den fazla suç kaydı olan 24 yaşındaki İslam A.'nın uçağa binip Türkiye'nin çeşitli illerine giderek soygun yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre polis, kent genelinde ve özellikle Çukurova ilçesinde evden ve işyerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Girdiği evlerin kapı kilitlerini kıran, bazı evlere de tırmanarak giren zanlı veya zanlılar, altın, elektronik eşya, para ve cep telefonu alarak kayıplara karıştı. Son olarak 100'üncü Yıl Mahallesi'de girdiği evden altın kolye, 22 ayar bilezik, küpe ve Mine D.'ye ait, üzerinde 'İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hastanesi' yazan yüzüğü çalan zanlının yakalanması için harekete geçildi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine özel ekip kurulması ve zanlının bir an önce yakalanmasının talimatını verdi. Polis olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

UÇAĞA BİNİP SOYGUNA GİTTİ

Soygunları gerçekleştiren kişinin İslam A. olduğunu saptayan polis zanlıyı, suçüstü yakalamak için mahalle ve sokak girişlerinde beklemeye başladı. Hırsızlık yapmak için bir apartmana girmeye çalışan A., polisleri görünce kaçtı. Çok sayıda ekip tarafından 2 saat boyunca kovalanan zanlı, yakalandı. Gözaltına alınan A.'nın, Adana dışındaki çevre illere de gidip buralardan soygun yaptığı ve 100'den fazla suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zanlının sık sık İstanbul'a uçakla gittiği ardından Marmara Bölgesi'ndeki kentlere kiraladığı araçla gidip burdaki evlerdenden soygun yaptığı da belirlendi.

A., Emniyet'teki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.