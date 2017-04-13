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Uçakta sigara içmek başına bela oldu

Tahran’dan İstanbul’a hareket eden bir uçakta yolculardan birinin sigara içmesi diğer yolcuları rahatsız etti. Şikayetlerin üzerine sigara içen yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

  • IHA
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Edinilen bilgiye göre; yolcu uçağı İstanbul'a gelmek üzere İran’ın başkenti Tahran’dan havalandı.

Bir süre sonra uçakta bulunan bir yolcu sigara içmeye başladı. Diğer yolcuların tepkisi üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek inişin akabinde uçağın park edeceği yere polis ekiplerinin gelmesini istedi.

Uçak saat 21.59’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaparken, sigara içen yolcu polis tarafından uçaktan indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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