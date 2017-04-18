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Uçmaya çalışan kuşu köpek kaptı! O anlar kamerada

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde muhabbet kuşlarının uçamama problemine çare arayan bir aile, kuşlarının uçabilmesi için çare ararken istemeden de olsa ölümüne neden oldular.

  • IHA
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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde muhabbet kuşlarına uçmayı öğretmeye çalışan aile buldukları çözümle istemeden de olsa kuşlarının ölümüne neden oldu. Aile fertlerinden birinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, babanın muhabbet kuşuna uçmayı öğretmek için kuşu havaya attığı görülüyor.

Kendini havada bulan zavallı kuş ise saniyeler içinde yere düşüyor ve kendini bir anda evin köpeğinin ağzında buluyor. Köpeğin kuşu kapıp hızlıca kaçmasıyla şok olan çocuklar ise, hiç beklemedikleri bu gelişme karşısında çığlık atmaya başlıyor ve köpeğin peşinden koşuyor. Aile tarafından sosyal medyada yapılan başka bir paylaşımda ise kuşun öldüğü anlaşılıyor.

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