Uçuruma devrilen otomobilden sağ kurtuldular
Manisa’nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
- AA
Manisa'da kullandığı 45 PB 902 plakalı otomobille Kazancı Mahallesi'nden Demirci'ye giden 57 yaşındaki Celal Çimen iddiaya göre Osmankaşı mevkisinde yola çıkan tavşana çarpmamak için aracının yönünü değiştirdi.
Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçuruma devrildi.
Kazada sürücü Çimen ile 57 yaşındaki eşi Dudu Çimen ve 91 yaşındaki Şerife Tokdemir yaralandı.
Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Demirci Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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