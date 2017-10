Uğur Türe kimdir? Prof. Dr. Uğur Türe nereli eğitimi ne?

Prof Dr. Uğur Türe kimdir, Deniz Baykal’ın doktoru Uğur Türe son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Deniz Baykal ile ilgili bilgi almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykal’ın doktorunu arayıp bildi aldı. Ardından Özel Kalemi Hasan Doğan'a talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Ankara'ya götürdü. Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı. Uğur Türe, 1963 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1980 yılında Ankara, Bahçelievler Deneme Lisesini bitirdi. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Kızılören sağlık ocağı İncesu Kayseri'de pratisyen doktor olarak görev yaptı. 1987-1992 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

UĞUR TÜRE KİMDİR?

1963 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. 1980 yılında Ankara, Bahçelievler Deneme Lisesini bitirdi. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Kızılören sağlık ocağı İncesu Kayseri'de pratisyen doktor olarak görev yaptı. 1987-1992 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Nöroşirürji Kliniğinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1990- 1993 yılları arasında University of Zurich, İsviçre'de ve 1995- 1997 yılları arasında University of Arkansas for Medical Scienses, Little Rock, Arkansas, USA 'da "Research Fellowship "olarak çalıştı. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim dalında Yardımcı doçent olarak göreve başladı ve aynı fakültede 1999 yılında Beyin ve Sinir cerrahisi doçenti oldu. 2003 yılından beri Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında görevine devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Türe'nin cerrahi nöroanatomi ve cerrahi teknikler hakkındaki çalışmaları, en önemli uluslararası nörocerrahi dergilerinde ve kitaplarda yayınlanmıştır. Çeşitli ülkelerde davet edilen bir konuşmacı olarak çeşitli kongre, toplantı ve kurslara katıldı; ABD, Brezilya, Portekiz, Finlandiya, İspanya, İsviçre, İngiltere, Almanya, Çin ve Japonya dahil olmak üzere, "CNS Kongresi" nde "Üstün bir occipitofrontal fasikül var mı?" Konulu sunumu için "onurlu anma" ödülüne layık görüldü.

"Eksen ekseninde rezeksiyon için aşırı yanal transatlas yaklaşımı" sunumu "Kuzey Amerika Kafatası Baz Toplumu Kongresi" nde "en çok katkıda bulunan kağıt" ile ödüllendirildi. "Prof. Hamit Ziya Gökalp Genç Nörocerji Ödülü ". Dr. Türe, "Türk Nöroşirürji Derneği", "Amerikan Nörolojik Cerrah Birliği", "Nörolojik Cerrah Kongresi", "Kuzey Amerika Kafatası Bazi Toplumu" ve "Dünya Nörolojik Cerrahi Akademisi" üyesidir. "Nöroşirurji" ve "Nöroşirürji İncelemeleri" dergilerinin yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT

Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ın doktorunu aradı, Baykal'ın durumuna ilişkin bilgi aldı. Ardından Özel Kalemi Hasan Doğan'a talimat verdi. Hasan Doğan, Yeditepe Üniversitesi Başkanı Bedrettin Dalan'a ulaştı ve Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Ankara'ya götürdü.

Deniz Baykal'ı kontrol eden Türe, Baykal'ın durumunun stabil olduğunu ve beyin ölümünün gerçekleşmediğini açıkladı.