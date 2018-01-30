12 yaşındaki Yakup Mehmetçiğe harçlıklarını gönderdi

Kütahya’da ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Yakup Güven, harçlıklarından biriktirdiği parayı Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için gönderdi.

Kadir Adlım Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Yakup Güven, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere harçlıklarından biriktirdiği parayı Vali Ahmet Hamdi Nayir’e teslim etti.

Vali Nayir, annesi Fehime Güven ile makamında ağırladığı küçük Yakup'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, Zeytin Dalı Harekatı için herhangi bir yardım kampanyası başlatılmadığını ancak minik öğrencinin yardımının değerlendirileceğini bildirdi.

Türkiye sınırlarında güven ve istikrarın sağlanması için başlatılan harekatın 7’den 70’e destek gördüğünü, Yakup Güven'in de bu desteğin bir parçası olduğunu dile getiren Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Biz savaştan değil, barıştan yanayız. Keşke dünyada hep barış var olsa ama bizi tehdit eden unsurlar var olduğu müddetçe biz savaşı da göze almak zorundayız. Eğer sınırlarımıza yakın bir yerde düşmanlar gelip, yerleşecekse biz onları da oradan temizlemek, vatanımızın güvenliğini sağlamak zorundayız. Şu anda yürüttüğümüz harekatın adı da 'Zeytin Dalı.' Zeytin dalı barışın simgesidir. Biz aslında savaş istemiyoruz. Bizi orada tehdit eden unsurları kaldırmak istiyoruz. Eğer onlar kendiliğinden çekilirse bizim oradaki müdahalemiz de biter. Dolayısıyla biz ülke olarak birlik, beraberlik içinde büyüğümüzle, küçüğümüzle, kadınımızla, erkeğimizle bugün bu yapılan harekatın arkasında duruyor, onları destekliyoruz. Dua edelim askerimiz gittiği gibi sağ salim geri gelsin, bu harekatı başarıyla tamamlamış olsunlar."

Vali Nayir, daha sonra tebrik ettiği küçük çocuğa hediye verdi.