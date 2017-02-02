Ukraynalı genç kadın İslamiyet'i seçti
Ukrayna uyruklu İnna Bezborodova, tatilde tanıştığı Alican Pulat ile evlendikten sonra İslamiyeti seçti.
- AA
Tatil için geldiği Muğla'da Alican Pulat ile tanışarak evlenen İnna Bezborodova (26), Ereğli İlçe Müftülüğüne başvurarak, Müslüman olmak istediğini söyledi.
Bezborodova, müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Recai Albayrak, Bezborodova'ya İslam dinini anlatarak, Kur'an-ı Kerim meali, İslam ilmihali, Peygamberin hayatı ve Hadis kartelası hediye etti.
Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müftülüğe İslamiyeti seçmek için müracaat eden İnna Bezborodova'nın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
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