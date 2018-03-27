Ülke genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
- İHA
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz kıyıları ile İzmir, Aydın, Düzce, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, gece saatlerinde Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 19
İstanbul: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Adana: Parçalı bulutlu 24
Antalya: Parçalı bulutlu 21
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 14
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24
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