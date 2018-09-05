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Uludağ'da izinsiz kazı operasyonu: 4 gözaltı

Uludağ Milli Parkı'nda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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 Alınan bilgiye göre, Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2. Oteller Bölgesi'nde bulunan Bodina ve Çardakseki tepeleri mevkilerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu noktalara operasyon düzenleyen ekipler, H.S, D.Y, R.A. ve Ş.T'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. 2 metre genişliğinde ve derinliğinde kazı yapılan alanlarda el yapımı dedektör, 4 adet patlatmada kullanılan çelik yay, 250 gram zirai gübre, 2 seyyar kablo, 2,5 kilogram toz şeker, 2'şer adet hilti ucu, levye, çekiç, birer adet kazma, kürek, hilti, jeneratör, pense ve koli bandı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

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