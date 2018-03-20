Uluslararası uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu çetesine düzenlediği operasyonda 1 ton 100 kilogram skunk ele geçirdi. 'Baron' olarak bilinen Met Kananı’nın da arasında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu belirtilen Arnavutlukluk vatandaşı Met Kananı’nın elebaşılığını yaptığı çetenin İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. 6 ay teknik ve fiziki takip yürütüldü. Uyuşturucunun Muğla Bodrum’a getirildiği buradan da İstanbul’a sevk etmeden önce Milas’ta bir depoda tutulduğu belirlendi. İstanbul Narkotik ekipleri, Muğla Narkotik ekipleri ile birlikte gece saat 02.30 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Milas’taki aramada 1 ton 100 kilogram skunk ele geçti. 'Baron' Met Kananı’nın da arasında bulunduğu 4’ü Arnavutluk vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçen uyuşturucunun 25 milyon TL olduğu bildirildi.
Skunk, güçlü esrar çeşitlerinde olduğu gibi, şizofreniye kadar varabilen akıl hastalıklarına neden oluyor.
(Hürriyet)
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