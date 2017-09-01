Ümraniye Belediyesi her bayram olduğu gibi bu bayramda da camilerde vatandaşlara çikolata dağıttı

Her bayram olduğu gibi bu bayram da vatandaşlarıyla birlik ve beraberlik içinde bulunan Ümraniye Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerde kılınan bayram namazının akabinde vatandaşlara çikolata ikramında bulundu.

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinden başlayarak bayram süresince yaptığı temizlik çalışmalarıyla Ümraniye halkının sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda bayramlarını geçirmelerinin yanı sıra; vatandaşlarına ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerde kılınan bayram namazından sonra çikolata ikramında bulundu.

Vatandaşlar her bayram olduğu gibi bayramda ikramda bulunan Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'a teşekkürlerini sundular.