Ümraniye Belediyesi’nden emniyete 31 araç desteği

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların huzuru, güvenliği ve daha hızlı hizmet almasını sağlamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da 26 araç, 4 motorsiklet ve 1 minübüs ile Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün araçlarını yeniledi. Araç teslim törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye Kızılay Şube Başkanı Ali Şentürk, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları Nurettin Yekeler ve Abdüssamet Can Birim Müdürleri ve polis memurları katıldı.

Ümraniye Belediyesi Başkanlık makamında, Başkan Hasan Can ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır arasında imzalanan protokole göre, Ümraniye Belediyesi tarafından 26’sı binek, 4 motorsiklet ve 1 minübüs ile toplamda 31 araç olmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir, “Ümraniye Belediyesi olarak, Ümraniye halkına hizmet yapan tüm kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde halkımıza hizmet etmekteyiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ümraniye İlçe Emniyetimize 26’si binek araba, 1 minübüs ve 4 motorsiklet aracımızı yenileyerek emniyetimizin hizmetine sunuyoruz. Belediyemizin sloganı olan “Hizmetimiz Sevgi İle” diyor, 2004’te hizmete başlayan ve Ümraniye halkına hizmette sınır tanımayan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır; “Ümraniye gerçekten parmakla gösterilecek ilçelerden bir tanesidir. Ümraniye’mizin güvenliği ve huzuru için teşkilatımıza yapmış olduğu maddi manevi destek ve katkılarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Teslim töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Tahsis ettiğimiz 26’sı binek 4’ü motosiklet ve 1 minibüs ile toplamında 31 aracımızla her sene olduğu gibi bu yıl da artan sayıyla ilçe emniyetimize destek veriyoruz. Amacımız ekiplerin vatandaşlarımıza daha hızlı ve güvenli hizmet vermesine katkı sağlamaktır. Bu durum ise bizleri mutlu ediyor” dedi. Başkan Hasan Can son olarak “Rabbim daha iyi ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Başkan Hasan Can İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır’a temsili olarak birkaç aracın anahtarı ve ruhsatını takdim etti.