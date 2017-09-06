Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Ümraniye mesire alanına yoğun ilgi!

Ümraniye Belediyesi tarafından, Ümraniyelileri kent yaşamının yorucu karmaşasından uzaklaştırmak amacıyla 2011 yılında hizmete açılan Mesire Alanı, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce vatandaşa piknik yapma ve aileleriyle güzel vakit geçirme imkânı sundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Ümraniye Belediyesi; bu yıl da mesire alanında binlerce vatandaşı ağırladı.
 
Ümraniye Belediyesi’nin 2011 yılında hizmete açtığı İstanbul’un kültürel ve doğal yapısına en uygun şekilde hazırlanarak düzenlenen Mesire Alanı, 340.000 metrekarelik bir alanda kurulmuş olup; 4 sosyal tesis, 5 çocuk parkı, 7 ahşap köprü, 15 çeşme, 7 takım açık hava spor ünitesi, 30 bin metrekare şölen alanı ve 3.700 metrelik yürüyüş yolundan oluşuyor.
 
Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Mesire alanında, kameralar ile güvenlik en üst düzeyde sağlanmaya devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA