Ümraniye mesire alanına yoğun ilgi!

Ümraniyelilerin daha ferah, yeşille iç içe yaşayabileceği, keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle çalışan Ümraniye Belediyesi; bu yıl da mesire alanında binlerce vatandaşı ağırladı.

Ümraniye Belediyesi’nin 2011 yılında hizmete açtığı İstanbul’un kültürel ve doğal yapısına en uygun şekilde hazırlanarak düzenlenen Mesire Alanı, 340.000 metrekarelik bir alanda kurulmuş olup; 4 sosyal tesis, 5 çocuk parkı, 7 ahşap köprü, 15 çeşme, 7 takım açık hava spor ünitesi, 30 bin metrekare şölen alanı ve 3.700 metrelik yürüyüş yolundan oluşuyor.

Ümraniyelileri ve çevre ilçelerden gelen vatandaşları yeşilin en doğal haliyle buluşturan ve şehrin stresinden uzaklaştıran Mesire alanında, kameralar ile güvenlik en üst düzeyde sağlanmaya devam ediyor.