Ümraniye, üçüncü sosyal market ve spor tesisine kavuştu

2014 yılında Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye’deki yardıma muhtaç vatandaşlar için hazırlanan, bütün ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra giyecek ve ayakkabı gibi birçok ürünün bulunduğu Sosyal Marketler, hizmet vermeyi sürdürüyor. Belediye tarafından verilen ‘Sosyal Destek Kartı’ ile gönüllerince alışveriş yapan vatandaşlar, servis araçlarıyla da evlerine kadar bırakılıyorlar.

Bu kapsamda, İstiklal Mahallesi’nde modern ve işlevsel mimarisiyle dikkat çeken 3’üncü Sosyal Market ve Spor Tesisi de bugün itibariyle hizmete açıldı. Açılış törenine Başkan Hasan Can ve Eşi Saliha Can'ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Hurşit Yıldırım, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Kent Konseyi Engelliler Komisyonu Başkanı Yahya Sağlam ve yönetimi Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları, STK temsilcileri, belediye birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen İstiklal Mahallesi Sosyal Market ve Spor Tesisi; bodrum kat, bodrum asma kat, zemin kat, 1. normal kat, 2. normal kat ve çatı katından oluşuyor. Toplam 3.394 metre kare kapalı alana sahip olan sosyal markette; depolama alanları, lojistik merkez, rezerv alanları, sosyal market, pilates, minder sporları (karate, güreş ve tekvando) salonu, doktor odası, soyunma odaları, bayan fitnes ve okçuluk salonu ile mehter takımı çalışma salonu bulunuyor.

Vatandaşlar bu marketlerden belediye tarafından verilen puan dolu kartlarla diledikleri gibi alışveriş yapmaya daha iyi şartlarda devam edecek.