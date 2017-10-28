Ümraniye'de 29 Ekim töreni yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94.yıl dönümü münasebetiyle, Ümraniye Kaymakamlığı bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende ise Ümraniye protokolü hazır bulundu.
Cumhuriyetin kuruluşunun 94.yılı için düzenlenen törene, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Albay Vedat Arslan, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.
Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ile Belediye çelenklerinin sunumundan sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.
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