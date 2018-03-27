Ümraniye’de bir ayda 1100 ağaç dikildi

Ümraniye’de son 14 yılda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 4 kat arttı. Planlı ve kontrollü şekilde kentleşen Ümraniye, yaklaşık 8 milyon metrekarelik yeşil alanıyla Ümraniyelilere nefes aldırıyor. Belediye, ayrıca yaptığı çevre düzenlemelerine yenilerini ekleyerek, ilçeye yeni park, bahçe ve oyun alanları kazandırıyor.

Bu kapsamda Ümraniye Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ümraniyelilerin daha ferah ve yeşille iç içe yaşayabileceği alanlar oluşturan Ümraniye Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda bir aylık sürede 1100 ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bir aylık gibi kısa zaman içinde dikilen binlerce fidan ile ilçenin yeşil alanı arttırılmaya çalışılırken, trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği, egzoz vs. gazların absorbe edilerek zararın minimize edilmesi hedefleniyor.

Ümraniye, çevre temizliği ve yeşil alanlar konusundaki öncü ilçe olma özelliğini de kararlılıkla korumaya devam ediyor. Ümraniye Belediyesi yeşil alan, oyun alanları, park, bahçe ve çevre düzenlemeleri ile şehrin içerisinde vatandaşlarına huzurlu bir ortamda yaşama imkanı da sağlıyor. 2004 yılında göreve geldiği günden itibaren başarılı projelere imza atan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bu projelerin içerisinde yer alan park, bahçe ve oyun alanlarına yenilerini ekliyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları, ilçe genelindeki yeşil alan ve parklarda devam edecek.