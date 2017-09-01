Ümraniyeli şehitler için kurban kesildi

Ümraniye Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında meydanlara inerek göğüslerini vatan için siper eden Ümraniyeli 8 şehit ve terör mağduru 6 şehit ailesi için bayram namazı sonrasında kurbanlar kesti.

Ümraniye Belediyesi FETÖ terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Ümraniyeli 8 şehit ve terör mağduru 6 şehit ailesini bayramda da unutmadı. Kurban bayramı namazının ardından Ümraniye Belediyesi’nin dar gelirli aileler için sıcak aş çıkardığı Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde, Ümraniyeli 14 şehit için kurbanlar kesildi. Tekbirler getirilerek kesimleri tamamlanan kurbanlıklar, paketler halinde şehit ailelerine teslim edildi.