‘Umut’ için hamle yaptı

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da Zehra Ülker ilkokulu Geçici Eğitim Merkezi’ndeki Suriyeli öğrencileri ziyarete giden 10 yaşındaki Alp Aydınlar, “Umut için Bir Hamle” projesiyle 8-12 yaş arası 123 savaş mağduru çocuğu satrançla tanıştırdı. “Suriyeli yaşıtlarım için ben de bir umut olmak istedim” diyen Enka Okulu 5. Sınıf öğrencisi olan Alp, projesini şöyle anlattı: “Suriyeli öğrencilerin yoğun ders yaptıklarını ama bunun dışında farklı aktivitelerinin olmadığını fark ettim. Kendim de satranç oynuyorum ve lisanslı oyuncuyum. ‘Onlar da satranç oynamalı’ diye düşündüm. Ama bunun için malzeme gerekiyordu. Bağış topladım; bu bağışlarla satranç tahtaları, malzemeler aldım. Ayrıca ders vermesi için annem ve babamla beraber öğretmenleden yardım aldık. Dersler, 2017 yılının Ocak ayında başladı ve hala devam ediyor. 123 arkadaşım oldu ve içlerinden 5’i Türkiye Satranç Federasyonu’ndan lisans alarak turnuvalara katıldı. Katılan her çocuğa satranç takımı verdik, artık evde kardeşlerine de öğretiyorlar.”

OYUNA İHTİYAÇLARI VAR

Yaşından büyük bir projeye imza atan Alp, bu projesiyle Kanada’da Uluslararası Oyun Derneği’nden (IPA) ödül kazandı. 1993 yılından yapılan yarışmada ‘Mükemmellik ve Etkinin Tanınması’ ödülünü alan en küçük yarışmacı olan Alp Aydınlar “Çok mutlu ve gururluyum. Amacım benimle aynı yaşlarda olan çocukların, oyun oynamaya ne kadar çok ihtiyaç duyduklarını göstermekti. Hem yaşıtlarımı çok sevdiğim satrançla tanıştırdım hem de onlarla arkadaş oldum. Onları lisans almaları, turnuvalara katılmaları ve hedeflerine ulaşmaları için cesaretlendirmek istiyorum” dedi.