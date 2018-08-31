Üniversitelerin yüzde 85’i doldu 

ÖSYM tarafından açıklanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 206 bin 811 aday üniversite tercihi yaptı. Üniversitelerin örgün lisans ve önlisans programlarına 710 bin 982 aday yerleşti. Üniversite programlarının yüzde 85’i doldu. Geçen yıl programlardaki doluluk oranı yüzde 76.45 idi. Yerleştirme sonuçlarına göre, 2017’de boş kalan kontenjan sayısı 214 bin 430, 2018’de ise 128 bin 508 oldu. YKS sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül, elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında yapılacak. YÖK’ün geçtiğimiz yıllarla kıyasladığı yerleştirme sonuçları raporundan öne çıkan maddeler şöyle sıralandı.

- Bu yıl boş kontenjanlarda 85 bin 875 azalma sağlandı. Boş kontenjanların 58 bin 107’si devlet, 23 bin 531’i vakıf, 7 bin 205’i KKTC üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere ait oldu.

- Lisans programlarında boş kalan 89 bin 686 kontenjandan 14 bin 564’ün mühendislik programlarına ait olduğu görüldü. Başarı sıralaması barajının 240 binden 300 bine genişletildiği mühendislik programlarında barajın daha da genişletilmesi halinde bu durumun, bu programlarda 40 soru üzerinden bazı testlerde yüzde 10 ham başarı gösteremeyen öğrencilerin bile mühendislik fakültesine yerleşmesi sonucunu ortaya çıkaracağı bildirildi.

- Türk yükseköğretim sisteminde, arz-talep dengesi açısından önemli bir süreç yaşanıyor. Üniversite sınavına başvuran aday sayısı 2006’da 1 milyon 678 bin 383 iken 2018’de ise 2 milyon 381 bin 412’ye yükseldi. Yükseköğretime olan bu talep, ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği doğrultusunda analiz edildi.

- 2006 ile 2018 kıyaslandığında yükseköğretime başvuran sayısındaki artış yüzde 42 iken, kontenjan sayısındaki artış yüzde 109 oldu. Bu bağlamda, Türkiye’de yükseköğretime erişim bir sorun olmaktan çıktı.

- Açıköğretim programlarında geçen yıl doluluk oranı yüzde 66.44 olarak gerçekleşmişti. Bu yıl ise doluluk oranı yüzde 73.83’e yükseldi.

- Bu yıl devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen program sayısı yüzde 64 düşüş göstererek 25’i ikinci öğretim olmak üzere 80 programa indi

- Geçen yıl tercih yapma hakkına sahip 100 kişiden 54’ü tercih yaparken bu oran bu yıl 69’a yükseldi.