Ünlü kalp cerrahı evinde ölü bulundu

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu Ankara'da evinde ölü bulundu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre ünlü kalp cerrahı İlhan Paşaoğlu’nun ölüm haberi mensubu bulunduğu üniversitede de şok etkisi yarattı. Çankaya’daki evinde intihar ettiği öne sürülen aşaoğlu’nun ailesine bir mektup bıraktığı ancak bunun kaybolduğu iddiaları da gündeme getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ünlü cerrah 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de kalp ameliyatını gerçekleştirmişti. Paşaoğlu'nun cenazesi bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu kimdir?

1950 yılında Kerkük’te doğdu. 1969 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girip, 1974 yılında mezun oldu. Aynı yıl hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başlayarak 1979 yılında uzman oldu.

1987 yılında Amerika’ da Wisconsin Üniversitesi’nde kalp transplantasyonu konusunda çalışmalarda bulundu. Bir yıl sonra tekrar Hacettepe Üniversitesi’ne dönerek 12.04.1991 tarihinde Profesör oldu. 7 Kasım 1995 tarihinden beri de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Toraks ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmekte. Bugüne kadar 16.000 civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesindeki ilk kalp nakli ve Türkiye’deki ilk heterotopik kalp naklini gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış 100’ ün üzerinde makalem ve çeşitli kongrelerde sunulmuş 100’ün üzerinde tebliği var.