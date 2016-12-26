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George Michael hayatını kaybetti

İngiliz pop müzik yıldızı ve söz yazarı George Michael hayatını kaybetti.

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İngiliz Şarkıcı George Michael 53 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcının menajeri BBC’ye “Büyük bir üzüntü ile açıklıyoruz ki sevgili oğlumuz, kardeşimiz ve arkadaşımız George, Noel döneminde evinde huzur içerisinde hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.

1980’li yıllarda Wham! grubuyla büyük bir başarı yakalayan George Michael, onlarca yıl süren solo kariyerinde 100 milyon albüm satışı başarısı yakalamıştı.

53 yaşında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının kariyerinde “Careless Whisper”, “Last Christmas”, “Faith” ve “One More Try” gibi onlarca tanınmış şarkı bulunmaktaydı.

1980'lerde bir hayli popüler olan, Wham! grubunun eski solisti George Michael'ın Oxfordshire'daki evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

 

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