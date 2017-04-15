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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!

Ünlü ses sanatçısı Handan Kara vefat etti.

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Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçı vefat etti.

Handan Kara'nın cenazesi, yarın öğle vakti Ortaköy Dereboyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Handan Kara kimdir?

Handan Kara, 1939'da İstanbul Bakırköy'de doğdu.

Kariyerine TRT İstanbul Radyosunda ses sanatçısı olarak başlayan Kara, Yeşilçam'da Türkan Şoray gibi ünlü isimlerin seslendirmesini üstlendi.

Sanatçı, 1971 ve 1972 yıllarında "Ver Allah'ım Ver" ile "İşte Deve İşte Hendek" adlı filmlerde oyuncu olarak yer aldı.

Avrupa'da ve Türkiye'de birçok konser veren Kara, kurduğu Hamburg Türk Musikisi Korosu'nu da uzun yıllar yönetti.

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