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Lambada şarkısıyla üne kavuşan Kaoma'nın solisti Loalwa Braz ölü bulundu

Lambada şarkısı ile 1990'lı yıllarda dünyaca üne kavuşan Kaoma grubunun solisti Loalwa'nın Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde cesedi bulundu.

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Lambada şarkısı ile 1990'lı yıllarda dünyaca üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma'nın solisti Loalwa Braz (63), Rio de Janeiro'da yanmış aracının içinde ölü bulundu.

İnternet haber sitesi Globo'da yer alan haberde, Kaoma grubunun solisti Loalwa'nın cesedinin Rio de Janeiro'nun göller bölgesinde yanmış arabasının içinde bulunduğu belirtildi.

TÜP GAZA RASTALANDI

Polis, şarkıcının aracının evinin yakınlarında bulunduğunu, aracının içerisinde tüp gaza rastlandığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma'nın solisti Loalwa, 1985 yılında uzun seneler yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti.

Dünyanın pek çok yerinde konserler veren Loalwa, Paradis Latin, Meridien ve Madison Square Garden'da performans sergilemişti.

GÜMÜŞ NİŞAN SAHİBİYDİ

Fransız Sanat Akademisi üyesi olan sanatçı, ayrıca gümüş nişan sahibiydi.

Rio de Janerio'nun Jacarepagua bölgesinde 1953'te doğan Loalwa, kariyerine romantik şarkılar söyleyerek başladı.

Sanatçı, klasik piyano öğretmeni annesinden etkilenerek 4 yaşında piyano çalmaya başladı. Müzik grubu olan babasından da etkilenen Loalwa, bir protesto şarkısı olan ilk bestesi "Cesur Çocuk"u 10 yaşındayken yazmıştı.

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