Uruguay nerede haritadaki yeri neresi Mehmet Aydın Uruguay'a mı kaçtı Çiftlik Bank madurları ne yapacak paralarını nasıl alacak soruların yanıtları merak edilirken beklenen açıklama geldi. Yüksek kar vaadiyle onbinlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'a kaçıp inşaat işine girdiği öğrenildi.ydın Uruguay’a kaçtı. İnşaat işine girdi" diyen Aydın ailesi avukatı, mağdurlardan tepki gördü. Ailenin avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçtığı iddiasını doğruladı ve orada inşaat işine girdiğini aktardı. 80.000'e yakın kişinin para yatırdığı Çiftlik Bank tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini söyleyen Yörük, kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı. İşte Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın ile ilgili yapılan son açıklama ve Çiftlik Bank madurların merak ettiği konular...



URUGUAY NEREDE?



Uruguay Latin Amerika kıtasının en az turistik olan ülkelerinden biri. Brezilya, Arjantin, Şili, Peru gibi ülkeler turist ve gezginler için popüler hedeflerken, Uruguay az gidilen, az bilinen bir ülke.





Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüz faaliyet yürütüldüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank yöneticileri hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine çalışma başlattı.







Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın geçen ocak ayı sonunda yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı. Şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500.000 TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal.



Ticaret sicil gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125.000 liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek.



Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak. Ailenin avukatı Abdullah Yörük Mehmet Aydın’ın kayınpederi Hakan Soysal’ın yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin “Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda’yı geçen ekim ayında Mehmet Aydın’ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yılar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal” dedi.



Teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.



Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra şirket yöneticisi olduğunu, kendisinin durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.



'BU KADAR İNSANIN APTAL OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜK'



Öte yandan Çiftlik Bank'la ilgili bir video sosyal medyada tekrar gündem oldu. Bu videoda bir üye, kendisine sorulan "Çiftlik Bank'ın neyine güvendiniz?" sorusuna "Üye sayısına baktım. Tatmin edici miktardaydı. Bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm” şeklinde yanıt veriyor.







TESİS SAHİBİNİN EŞİ TESLİM OLDU



Öte yandan, soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.



İki gün önce, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili kaymakamlığın, 'usulsüz faaliyet yürütüldüğü' yönündeki şikayeti üzerine üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmış, tesiste arama yapan jandarma ekipleri bazı evraklara el koymuştu.