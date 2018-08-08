Uşak ve Denizli'de 123 çift, özel olduğunu düşündükleri 08.08.2018 tarihinde dünya evine girdi

Nikahlarını özel bir tarihte kıydırmak isteyen 25 çift, Uşak Belediyesi Nikah Salonu'nu doldurdu.

Normal günlerde günde ortalama 10 nikah kıydıklarını belirten nikah memuru Ozan Altınkaya, 08.08.2018 tarihinin özel olduğunu düşünen çiftlerin bugün nikah kıydırdığını söyledi.

Kentte bugün bu yılın bininci nikahını kıydıklarını ifade eden Altınkaya, "Sevgililer Günü ve bu tarz özel tarihlerde nikah kıydırmak isteyenlerin sayısı artıyor." dedi.

Kentte bu yıl kıyılan bininci nikahta evlenen Ayşen ve Hasan Şahan çifti ise özellikle bugünü beklediklerini ve çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Öte yandan günde 2-3 nikahın kıyıldığı Banaz ilçesinde de bugün 12 çift nikah masasına oturdu.

Denizli'de de yoğunluk vardı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne müracaat eden 86 çift de evlilik tarihlerini özel kılmak için 08.08.2018 tarihinde nikah masasına oturdu.

Evlilik tarihini özel kılmak isteyen Hatice-Yunus Çakır çifti, İncilipınar Nikah Sarayı'ndaki nikahta aynı zamanda gelinin doğum tarihi olan 8 Ağustos'ta dünya evine girdi.

Damat Yunus Çakır, bugünün kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bugün eşimin de doğum günü. Evlilik tarihi ile bugünün anlamı biraz daha arttı. Bu günü unutmamız mümkün değil. Hem doğum gününü hem evlilik yıl dönümünü daha sonraki senelerde artık birlikte kutlayacağız." dedi.

Öznur-Kenan Günyılmaz çifti de 08.08.2018 tarihinin unutulmayacak bir tarih olduğu için seçtiklerini ifade ederek, "Hayatımız boyunca unutulmayacak bir tarih olmasını istediğimiz için bugünü tercih ettik." diye konuştu.