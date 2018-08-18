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Uşak’ta 6 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak jandarması uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir eve yaptığı operasyonda 6 Kilo 475 Gram kubar esrar ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Uşak Banaz ilçesine bağlı Çamsu köyünde bir ikamette "Uyuşturu Madde İmal ve Ticareti" yapıldığı ihbarı olan jandarma ekipleri, gerekli izinlerin alınmasının ardından operasyon gerçekleştirdi.
 
Şüpheli  A.D.’nin (38) Çamsu Köyündeki evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 6 Kilo 475 gram Kubar Esrar ele geçirildi.
 
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli A.D. çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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