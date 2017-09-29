Uşak'ta kan donduran olay
Uşak'ın Eşme İlçesi'nde, hamile kalan 16 yaşındaki A.S., iddiaya göre, dünyaya getirdiği kız bebeği evin penceresinden dışarı attı. Kız bebek hastanede yaşamını yitirirken, polisin kanlar içinde bulduğu A.S. hastanede tedaviye alındı.
Uşak'ta tuvalette doğum yapan 16 yaşındaki kız çocuğu, bebeğini tuvalet camından bahçeye atarak ölümüne sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Uşak’ın Eşme ilçesinde meydana geldi. A.S. isimli 16 yaşındaki kız çocuğu, nişanlısı olduğu öne sürülen kişiden hamile kaldı. Dün evinin tuvaletinde kendi başına doğum yapan A.S., yaşadığı panikle bebeği tuvaletin penceresinden bahçeye attı. Komşular duydukları bebek sesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araştırma yaparken 16 yaşındaki A.S.'nin kanlar içinde olduğunu görünce A.S. ve bebeği Eşme Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği, A.S.’nin ise polis nezaretinde Uşak’ta bir hastanede gözetim altında tutulduğu bildirildi.
Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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