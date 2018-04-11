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Uşak'ta keçe fabrikasında yangın çıktı

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir keçe fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu.

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Organize Sanayi Bölgesi 102. Cadde'deki Sedat Altınbaş'a ait keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla müdahale ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına aldı.

Yangında fabrikada büyük hasar oluşurken, yaklaşık 300 ton keçe hammaddesi ile bir kamyonet yandı.

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