Üsküdar'da ev yangını

Üsküdar'da çıkan yangında iki katlı bir bina hasar gördü.

Kuzguncuk Bostan Sokağı'nda bir kadının yalnız yaşadığı iki katlı ahşap binada yangın çıktı.

Olay yerinden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Çevredekiler tarafından bina sakini evden çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.