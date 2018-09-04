Üsküdar'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Ayazma Caddesi Park Sokakta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki mobilya atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Ünalan, Erenköy ve Kadıköy itfaiye grupları müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek binada bulunan dumanı tahliye etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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