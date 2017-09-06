Uskumru, 40 yıl sonra Marmara’ya geri döndü

Av yasağının kalkmasıyla uskumru, kilosu 20 liradan tezgahtaki yerini aldı. Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar Kurban Bayramı tatili nedeniyle biraz geç de olsa denize açıldı. Avın ilk günlerinde ağlar genelde boş kaldı ancak sefere çıkan balıkçılar, Marmara'da yaklaşık 40 yıldır görülmeyen uskumru sürüleriyle karşılaştı. Yanlış avlanma yöntemleri nedeniyle uskumruların uzun bir süre önce kaçtığını belirten İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, "Uskumru ürkek balıktır, kaçarsa bir daha gelmez. Balıkçılar yanlış avlanırsa uskumruyu 40 yıl daha göremeyiz" dedi.