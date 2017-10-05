Uykuda boks boşanmanın eşiğine getirdi

Tayvan'da bir kadın, uyurken garip hareketler yapan kocasını boşanmakla tehdit etti. 30 yıllık eşini eğer doktora gidip tedavi olmazsa terk edeceğini söyleyen kadının hikayesi, uluslararası medyada haber oldu.

Çift, Tayvan'ın batısındaki Taichung City şehrinde yaşıyor. Kadın, kocasının 10 yıl önce uykusunda konuşmaya başladığını, yaklaşık beş yıl önce de tekme ve yumrukların başladığını söylüyor.

Soyismi Wu olan adam uykusunda karısı tarafından videoya alındı. 60 yaşındaki erkek uyurken farkında olmadan tekme ve yumruk atıyor, kollarıyla dans ediyormuş gibi hareketler sergiliyor.

Bazı zamanlar çığlık atarak uyanıp yataktan fırladığını söyleyen adam, karısının çok korktuğunu belirtiyor.

Doktorlar, Wu'ya REM uykusu davranış bozukluğu teşhisi koydu.